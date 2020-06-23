Екатерина Богданова, сожительница одиозного участника телестройки Николая Должанского, уже неоднократно представляла фанатам проекта свою мать Светлану Валерьевну. Женщина приходила в студию «Бородина против Бузовой», комментировала жизнь и отношения своей дочери, а также давала ей свои материнские советы. Но вот своего отца Катя ранее никогда не показывала.



Недавно, в день отца, Богданова впервые представила папу своим подписчикам. Так, участница телестройки опубликовала фотографию с родителем в своем Инстаграм-аккаунте. Фолловеры Кати были поражены сходством девушки с ее отцом.



Напомним, родители Богдановой выступают против ее отношений с Колей. Мама девушки признавалась, что арендовала паре квартиру для их совместной жизни, а также обеспечивала дочь, так как она к своим годам так и не смогла самостоятельно покрывать свои расходы.