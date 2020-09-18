Экс-участница Екатерина Богданова считает, что без нее проект обеднел.

Проседает без меня «Дом-2» и «Спаси свою любовь», проседает.

Ну кому всего лишь за полгода приводили друзей-звёзд Прохора Андреевича Шаляпина, Никиту Борисовича Джигурду. Ни одному участнику такого не делали за всю историю проекта. А кто вообще там сейчас хоть что-то из себя представляет? Кроме Коляна, конечно и кузена Моргенштерна, Макса. Никто и ничего — все нули, профнепригодные для нормальной жизни!) Потому что работа в том и заключается, чтобы на Поляне ничего не делать, только жрать. Я как вспомню, опять депрессия и уныние начинается( не стоИт пока на «Дом-2» у меня, отдохну от такой работы, пожалуй, ещё,