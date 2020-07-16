Примерно месяц назад Екатерина Богданова заявила о своей невинности и уверила всех, что Николай Должанский ее первый мужчина. Но вскоре мать блондинки опровергла слова дочери, рассказав как минимум об одних (непростых и крайне болезненных) отношениях Екатерины, которые предшествовали ее встрече с Николаем.

И вот в очередном интервью сама Екатерина решила внести ясность и отделить правду от лжи.



Богданова созналась, что давно рассталась с невинностью, и у нее было несколько партнеров. Также девушка рассказала, что имеет в своей биографии много «чернухи», что и заставило ее пойти на обман. Также Екатерина искренне удивилась тому, что нашлись те, кто ей поверил, и напомнила, что ей уже 27 лет, и это более чем зрелый возраст.



В своих откровениях Богданова поведала, что мужчин у нее было немного. А именно, первый серьезный роман в 20 лет, потом появился Должанский, а между этими двумя событиями несколько мимолетных интрижек. В числе последних Екатерина упомянула Вову Пташника, роман с которым был для Богдановой способом пробиться в мире шоу-бизнеса. А в конце своего откровенного интервью Катя заявила, что лучший секс у нее был именно с Должанским.