Екатерина Богданова клянется в искренних чувствах к Николаю Должанскому, не взирая на многочисленные обвинения в фейковости их отношений. Девушка уверяет, что они с Колей две половинки одного целого, и бросать его она не планирует ни при каких обстоятельствах. Екатерина признается, что питает слабость к мужчинам постарше, а Николай как раз из этой группы мужчин.



Девушка рассказала, что зрелый и опытный Должанский многому ее учит, за что она ему безгранично благодарна. Молодых же парней Богданова считает ненадежными и слишком безбашенными, и, в отличие от Николая, у нее с ними крайне мало общего. На вопрос, как поступит Катя, если встретит богатого молодого парня, Екатерина ответила довольно своеобразно.



Девушка уверила, что даже в такой ситуации она не сможет бросить столь милого ее сердцу Должанского, а поэтому ей придется предложить ему жить втроем. Благо, их пара и так далека от привычных форматов, поэтому, по мнению Екатерины, даже такой, мягко говоря, не самый традиционный вариант им вполне подойдет.