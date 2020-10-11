Екатерина Богданова рассказала, что записывает совместную песню с Максом Брауни.

Катя Богданова не оставляет попыток прорваться на музыкальный Олимп. Рэперша готовит совместку с Максом Брауном.

«Я предлагала этот трек выпускнику «Фабрики» Юре Титову, автору хита «Понарошку». Он сначала согласился, а потом отказался», — рассказывает Катя. — «Я думаю дело в том, что он поп-исполнитель, а трек все же в жанре рэпа. А потом я пошла к Максу Брауну, и он согласился».

Автор слов конечно же Николай Должанский.

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