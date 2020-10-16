Бывшая возлюбленная Николая Должанского Екатерина Богданова сожалеет о закрытии проекта «Спаси свою любовь».

КАТЯ БОГДАНОВА О ЗАКРЫТИИ «ОСТРОВА» И «ССЛ»

Об изменениях в проекте грустят даже те, кто покинул его. Так, Катя Богданова сожалеет, что не успела побывать на тропических Сейшелах.

«15 марта все полетели на шикарную яхту, а 21 марта Коля только получил продленный загранпаспорт. И мы могли бы к ним долететь, но 25 марта началась пандемия, и границы уже были закрыты. Но лучше туда не попасть, чем застрять надолго!» — поделилась мыслями Катя.

Девушка выразила надежду, что ей удастся заработать на Сейшелы самостоятельно, ведь, по словам девушки, отдыхать там гораздо приятнее чем работать.

А вот по проекту «ССЛ» сердце у Кати разрывается.

«Как будто это мой личный проект был! Спокойный, нет номинаций, сидишь себе. Там находились «гиганты» — примеры всем новеньким, что идет на «Дом-2», каким надо быть, к чему стремиться. Черно, Рапунцель, Должанский – имена, оставившие след в истории проекта. Образец!» — говорит Екатерина.

Но мы-то с вами знаем, что все лучшее впереди!

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