Екатерина Богданова ответила хейтерам, постоянно критикующим её внешность.

«Я просто красивая баба, что правда, то правда. Я просто красивая баба»

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Не даёт покоя никому постоянное обсуждение моей внешности, а иногда на этом фоне и приписка ещё более отрицательного, чего вообще ко мне не относится.

А я просто люблю отличаться, специально часто не крашусь (хотя у моих румяны Герлен, пудры Живанши, тональника ДГ, туши Сефора (эти марки у меня очень любит Мама) есть срок, до которого нужно использовать, зря покупала что ли 😂). А самое-то главное: я ни капли не вложила в пластические операции и косметические инъекции, что многие делают и многих это просто свербит 🤣 Касаемо как женщин, так и мужчин, хотя последних я вообще не понимаю.

С любовью ко всем, ваша Катя Богданова — единственная, настоящая и неповторимая 💞