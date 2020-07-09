Екатерина Богданова рассказала, кого считает конкурентами в свадебном конкурсе.

Самая гармоничная и топовая пара проекта – Катя Богданова и Коля Должанский – готова разорвать своих соперников в конкурсе «Свадьба на миллион»! Потенциальная невеста считает, что Захар и Яна им вообще не конкуренты.

«Если бы были Блюменкранцы, то это большая конкуренция, мы бы точно проиграли, а Яна с Захаром нам не конкуренты. Сильных соперников у нас нет, будем бороться. Сильно топить их не будем, ведь они тоже на ССЛ, а мы все должны держаться вместе», – заявила Катя.

За кого будем болеть в это воскресенье: Саленко и Шафеева или Должанский и Богданова?