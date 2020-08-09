Екатерина Богданова намерена изменить формат телестройки.

Ну что же, свою «лепту» я уже внесла в историю проекта, я четко разделила проекты «Дом-2» и «Спаси свою любовь», буду продолжать это двигать.

Это вызывает бунт и негодование, а другой реакции я и не предполагала. Кстати, в этот раз вела себя очень сдержанно и хладнокровно, что не характерно для такого рода эмоциональных шоу.

Вообще, уже не раз говорила, что «Дом-2» хочу изменить.

В более позитивное что ли русло, чтобы не было так порой скандально.

На шоу пригласили моего «друга по шоу-бизнесу», приятеля Никиту Борисовича Джигурду, он поддерживает наш формат отношений с Колей.

Мама, как всегда, выступила безукоризненно)

Так что, недоброжелатели, снова целый эфир, посвящённый мне.

Эфиры все мои. Конечно, по головке не гладят, а провокационно проходятся, поскольку такой формат шоу. Но шоу, которое только со мной станет лучше 😊