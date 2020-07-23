Екатерина Богданова высказала свою точку зрения о том, кто должен победить в свадебном конкурсе.

На правах лидера, президента «Спаси свою любовь» собрала ребят. Я считаю, что в этом году в конкурсе «Свадьба на миллион» должна победить пара с ССЛ. Но есть у нас сильные соперники с «Дома-2», мои любимые авторитеты Яббаров и Блюменкранц. Они в случае победы одного из них поделят миллион. Только интересно, как они будут делить бартерный миллион?! Думают, хитрее всех!

Итак, с нашего проекта во второй этап конкурса прошли Саленко и Задойновы. Я только «за» их победы, но Захар с Яной могут не дойти до финала, потому что скандальная пара. А Саша с Ксюшей Задойновы — красивая, гармоничная пара, но истории Саши с алиментами могут их, к сожалению, в какой-то момент потянуть вниз.. Поэтому мы обсудили, кого мы можем выдвинуть для ведущих с просьбой вернуть в конкурс. Возможно, это будет голосование среди всех участников двух проектов.

Таня с Даней: моя любимая пара, но кто-то скептически считает, что они ещё не готовы к свадьбе. Мы с Колей: коллектив наш формат отношений не понимает, зритель 50/50, нас могут вернуть только если ведущие для шоу, но не путём голосования, поэтому, к сожалению, здесь наша позиция далеко не сильная. Степан с Гелей — пара, которую мы единогласно приняли за круглым столом ходатайствовать вернуть в конкурс, поскольку они конкурентноспособные. Посмотрим, что будет дальше.