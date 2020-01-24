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Екатерина Александрова покидает Открытый чемпионат Австралии по теннису

07:58 24/01/2020

Россиянка Екатерина Александрова не сумела пробиться в четвертый круг проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает «МИР 24».

Посеянная под 25-м номером на турнире Александрова в матче третьего раунда проиграла в двух партиях чешке Петре Квитовой – 1:6, 2:6. Поединок продолжался 58 минут.

25-летняя Александрова – первая ракетка России, в рейтинге WTA она занимает 28-ю строчку. 29-летняя Квитова идет на восьмом месте.

В следующем круге чешская теннисистка сыграет с победительницей поединка между Марией Саккари из Грецией и американкой Мэдисон Киз.

Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка Каролин Возняцки завершила спортивную карьеру.



