Мария Князева. Еврокомиссия надеется, что страны Евросоюза к октябрю представят проекты национальных планов восстановления своих экономик, серьезно пострадавших от борьбы с распространением коронавируса, сказал вице-президент ЕК Марош Шефчович в ходе видео-конференции.

«ЕК надеется, что страны к октябрю представят проекты планов восстановления», — сказал он.

По его словам, следует учитывать в таких планах цели Евросоюза в области климата.

Ранее лидеры стран Евросоюза согласовали на этой неделе создание фонда восстановления экономики ЕС от тяжелейшего кризиса, получившего название New Generation EU или NGEU. Его общий объём предполагается на уровне 750 миллиардов евро.

Каждая страна-получатель средств фонда должна будет представить на рассмотрение ЕС план восстановления национальной экономики с помощью европейских средств, а также планы по инвестициям. Национальные планы, финансируемые ЕС, должны будут пройти экспертную оценку, а затем процедуру одобрения квалифицированным большинством 27 европейских государств.