Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективные мерах и проектах, предложенных главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В топ-5 лучших практик с 1 по 12 января 2020 года попали: «Обращения граждан в социальных сетях», Республика Саха (Якутия); Субсидии организациям, трудоустраивающих подростков, Ленинградская область; Губернатор в роли Деда Мороза, Забайкальский край; Проект «Наше сокровище», Самарская область; Выплата врачам на ипотеку, Ивановская область.

В республике Саха (Якутия) обращения, жалобы и предложения граждан, поступающие через официальные страницы главы и правительства республики в социальных сетях, приравниваются к официальному запросу. После поступления того или иного обращения, министерствам и ведомствам на первичное реагирование — предоставление официального ответа или информации — дается 8 часов, а любой отказ со стороны исполнителей будет считаться грубым нарушением и неисполнением указа главы Республики Саха (Якутия).

Практика нацелена на вовлечение широких категорий населения и органов власти в оперативное и эффективное решение проблем граждан по различным направлениям, усиление общественного контроля за развитием региона и организацию эффективного взаимодействия общества и власти.

В Ленинградской области в рамках реализации поручений губернатора Александра Дрозденко комитет по труду и занятости населения объявил о проведении конкурса на гранты среди государственных бюджетных и автономных учреждений, готовых трудоустраивать подростков в свободное от учебы время. Гранты будут выдаваться в форме субсидий. Средства можно расходовать только на заработную плату подростков от 14 до 18 лет, временно оформленных на работу по направлению биржи труда. При конкурсном распределении субсидий комиссия будет оценивать характер временного трудоустройства подростков, полученные ими профессиональные навыки, социальную значимость работы, ее продолжительность, размер заработной платы, количество трудоустроенных. На основании этих критериев будет определяться размер субсидии. Прием заявок на получение гранта осуществляется с 9 января по 20 января 2020 года.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в костюме Деда Мороза поздравил с наступающим Новым годом детей, находящихся на лечении в краевом онкологическом диспансере. Маленькие пациенты получили подарки лично от главы региона. Поздравление губернатора важно для поддержания эмоционального фона детей и их родителей. Это позволяет легче переносить процесс лечения.

С 1 января в Самарской области начала действовать новая мера поддержки семей с детьми, инициированная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Это подарочные наборы для первенцев «Наше сокровище». В подарок входят 27 позиций — это комбинезоны, ползунки, средства гигиены, фотоальбом, флеш-карта для хранения фотографий, постельные принадлежности. Общая стоимость одного подарочного набора 10 тыс. рублей. Все предметы — местного производства, что является поддержкой производителей детских товаров. Подарок будет вручаться в родильных домах каждой матери первенца, зарегистрированной и проживающей на территории Самарской области. Родителям двойняшек и близнецов тоже не придется делить комплект между детьми — подарок полагается каждому малышу.

Практика направлена на предоставление материальной адресной поддержки новорожденным детям в части обеспечения их предметами первой необходимости.

В Ивановской области начались выплаты медикам на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам. На данный момент средства в размере 225 тыс. рублей получили два врача. Еще 18 заявок одобрено банками, идет поиск жилья. Мера поддержки медиков была введена в регионе по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Она распространяется на врачей до 40 лет, принятых на работу в учреждения здравоохранения по дефицитным специальностям. Размер единовременной социальной выплаты на оплату первоначального взноса (или его части) по ипотечным жилищным кредитам составляет 225 тыс. рублей. В 2020 году подъемные и выплату на первый взнос по ипотеке в Ивановской области получат 30 специалистов-медиков. В региональном бюджете на эти меры поддержки медиков предусмотрено 9,75 млн рублей.

Практика позволяет сократить дефицит кадров в медицинской сфере, позитивно скажется на уровне жизни представителей профессии врача в регионе.

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