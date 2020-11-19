Эхо скандала с победительницей прошлогодней новогодней лотереи «Столото» докатилось до нового сезона, пишет «Царьград».

Речь идет о новогоднем розыгрыше миллиарда рублей, в котором выиграла жительница Московской области Надежда Бартош. Позже выяснилось, что Бартош знакома с владельцем «Столото» Арменом Саркисяном, после чего компанию заподозрили в нечестной игре и попытке вывести эту гигантскую сумму со счетов.

Как обманывают победителей «Столото»

Так, Надежда Бартош оказалась предпринимателем и владельцем торгового дома «Царский осетр». Бывший директор ее компании Сергей Караогланов также был членом правления ЗАО «Моспромстрой», возводившего отели в Москве при Юрии Лужкове. Куратором «Моспромстроя» был вице-мэр Иосиф Орджоникидзе. А дочь Орджоникидзе Эка является супругой владельца «Столото» Армена Саркисяна. Как отмечает издание, «цепочка длинная, но подозрения закрались».

В «Столото» назвали победу Бартош совпадением, однако пообещали устроить пресс-конференцию, чтобы успокоить дотошных журналистов. Пресс-конференция должна была состояться в начале 2020 года, но тогда, как было объявлено, ей помешала отставка правительства. Позже о подозрительном выигрыше как-то забыли, и теперь «Столото» активно готовится к очередному новогоднему розыгрышу.

К рекламной кампании привлекли знаменитостей, заказали статьи в СМИ. При этом предприниматели рассказывают о счастливчиках, которым удалось обогатиться за счет победы в лотерее.

Ранее, как сообщал «Рамблер», участники «Столото» рассказали СМИ о том, что для получения выигрыша они вынуждены ездить по разным городам, а также платить за перечисление денег на свой счет.