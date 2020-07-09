В последнее время в сети стали появляться слухи о том, что бывший участник скандального телепроекта «Дом-2» Егор Холявин запланировал одиозное возвращение на телестройку. Так, парень признавался, что задумывается над тем, чтобы вернуться на проект за новой любовью.



Егор даже говорил о симпатии к Марине Страховой, которая заочно ему понравилась. Но после того, как он увидел девушку вживую во время съемок очередного выпуска «Бородина против Бузовой», перестал испытывать к ней симпатию.



Холявин объяснил, что Марина ему разонравилась своим нутром и настоящим поведением не на камеры. По его словам, Страхова напомнила ему его экс-возлюбленную Марину Африкантова, которая также проявляла надменность и горделивость. Зато Егору уже приглянулась другая девушка – Алина Комиссарова, которая покорила его не только внешностью, но и внутренним наполнением.