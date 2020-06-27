Артист считает, что стал успешнее, порвав с основателем Black Star

В апреле 2019 года Егор Крид со скандалом покинул лейбл Black Star. Артист потерял поддержку команды и дружбу с Тимати, но приобрел больше свободы в профессиональной деятельности. С того момента прошло больше года. И сегодня исполнитель похвастался плодами самостоятельной работы.

Напомним, что расставание Тимати и Егора Крида было резонансным событием. Основатель Black Star хотел лишить артиста псевдонима и прав на композиции. Однако исполнителю удалось отвоевать свое имя и музыку. По слухам, в этом ему помогли влиятельные друзья. Поклонники были уверены, что Егора поддержал предприниматель Борис Ротенберг.

Покинув Black Star, Егор снялся в кино, завел свой YouTube-канал и стал больше сотрудничать с другими звездами. Крид поработал над клипом с Алишером Моргенштерном, снял много популярных видео с блогерами в TikTok, поменял музыкальный стиль и даже запустил видеоблог про компьютерные игры.

Плоды работы 26-летнего Егора не остались незамеченными. Согласно рейтингу Forbes, Крид занял третье место в списке самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. За этот год артист заработал почти 7 миллионов долларов и был упомянут в СМИ почти 12 тысяч раз.

Любопытно, что доход его бывшего руководителя Тимати оказался почти на два миллиона долларов меньше. В этом году Тимур занял в рейтинге шестое место с общим гонораром 5,1 миллион долларов за год. Выходит, что ученик обогнал учителя.

О том, что Егор обогнал Тимати, артист сам рассказал в своем блоге. Крид похвастался, что он оказался на первом месте по доходам среди всех артистов российского шоу-бизнеса:

«Ну шо сказать. Неплохой итог моего первого самостоятельного года без лейбла»

В ответ на заявление поклонники поздравили Егора с достижением. Они отметили, что считают успех Крида справедливым и заслуженным. Однако некоторые знающие комментаторы напомнили артисту, что после ухода с BlackStar, он не стал полностью самостоятельным. Год назад артист присоединился к одному из крупнейших лейблов в России — Warner Music Russia.