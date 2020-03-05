Журналист Александр Гордон напророчил убийство коллеги Владислава Листьева. Об этом сообщает «Царьград».

1 марта 1995 года, как сообщал «Рамблер», тогдашний генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был застрелен в подъезде своего дома.

В 2009 году расследование убийства было приостановлено из-за невозможности установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности, в 2010-м срок давности по делу истек, но в 2013-м Следственный комитет сообщил, что расследование будет возобновлено в случае появления значимой информации.

В качестве одной из основных версий убийства Владислава Листьева следствие рассматривало его профессиональную деятельность. В разное время разные люди выдвигали теории, что заказать журналиста могли бизнесмены Сергей Лисовский и Борис Березовский, бывший глава службы безопасности президента России Александр Коржаков и другие.

«Его же грохнут», — заявил журналист Александр Гордон за два дня до гибели Владислава Листьева, комментируя мораторий на рекламу в эфире ОРТ, который тот ввел пятью днями ранее.

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