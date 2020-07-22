Ученые разгадали последний секрет египетской мумии "кричащей женщины". Находка была сделана 140 лет назад, и эксперты не могли дать объяснения, почему женщину погребли с открытым ртом, свёрнутой на бок шеей и в странной позе.

Тело принадлежит одной из сорока мумий членов царской династии Египта, специалисты считают, что она является принцессой. В конце XIX века ее нашли с открытом ртом и скрещенными ногами. Все другие члены ее семьи были похоронены по классическим канонам того времени — тело покойника выпрямлялось, а рот закрывался.

Издание Ahram Online сообщило, что, по последним данным, кричащая принцесса умерла в возрасте 60 лет. Впервые используя сверхточную компьютерную томографию, египтологи Захи Хавасс и Сахар Салим пришли к выводу, что она умерла от сердечного приступа, вызванного атеросклерозом коронарных сосудов. КТ показала, что она страдала от атеросклероза правой и левой коронарных артерий, шейных артерий, брюшной аорты и подвздошных артерий, а также артерий нижних конечностей.

Такая смерть вызывает сильнейшую боль, отчего её лицо перекосилось. Ученые пришли к выводу, что скончавшуюся обнаружили не сразу, а через несколько часов, поэтому у тела наступила стадия трупного окоченения. По каким-то причинам, бальзамировать ее начали сразу же, не дожидаясь расслабления тела.

Таким образом, загадка кричащей мумии решилась.