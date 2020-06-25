Египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air с 1 июля возобновляет рейсы по 29 зарубежным направлениям, об этом говорится в заявлении компании.

Ранее власти страны объявили о постепенном возобновлении международного авиасообщения с 1 июля.

«Авиакомпания объявляет о возобновлении беспосадочных перелетов в более чем 29 международных пунктов, начиная с 1 июля 2020 года», — говорится в коммюнике компании.

Уточняется, что полеты будут «возобновлены с 17 аэропортами в Европе, четырьмя в Африке, четыре направления будут открыты на Ближнем Востоке, три — в Северной Америке и один — Гуанчжоу — в Китае».

Египет с 19 марта на фоне ситуации связанной с пандемией коронавируса приостановил внутреннее и международное пассажирское авиасообщение. В мае минфин страны заявил, что власти выделят авиакомпании кредит в размере 127 миллионов долларов для нивелирования негативных эффектов от пандемии коронавируса и приостановки полетов.