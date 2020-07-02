Египетские ученые проводят доклинические исследования как минимум четырех вакцин от коронавируса и разрабатывают три лекарства от заболевания, сообщил министр высшего образования и научных исследований Египта Халид Абд аль-Гаффар.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил ранее в четверг, что в данный момент в мире идет разработка 141 вакцины от коронавируса.

"Национальный исследовательский центр зарегистрировал четыре вида вакцин, противодействующих коронавирусу, они находятся на стадии доклинических испытаний, испытания на людях пока не проводились", — цитирует министра портал al-Masry al-Youm. Министр отметил, что вакцины входят в список разрабатываемых по всему миру вакцин, составленный ВОЗ.

Министр также сообщил, что ученые Национального исследовательского центра обнаружили, что три неназванных «натуральных вещества» успешно противодействуют коронавирусу. Сейчас идет подготовка к испытаниям этих веществ, сообщил Абд аль-Гаффар.

По данным минздрава Египта, к вечеру среды в стране были зафиксированы 69,8 тысячи случаев коронавируса, выздоровели почти 19 тысяч пациентов, скончались от заболевания 3034 человека. За среду зарегистрированы 1503 новых случая.