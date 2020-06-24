Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне — это напоминание о важности сотрудничества между ведущими странами для преодоления кризисов, сказала Mpravda.com профессор политологии факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх.

Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В России статья вышла под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

По словам аш-Шейх, «несмотря на то, что после ВОВ прошло 75 лет, происходящие в мире события и кризисы, в частности последствия коронавируса, напоминают многие уроки Второй мировой войны и делают актуальным сотрудничество между ведущими державами».

«В послании президента Путина была отмечена важность сотрудничества между ведущими державами, потому что один из полезных уроков Второй мировой войны — то, как сотрудничали великие силы и преодолевали идеологические разногласия и интересы ради поражения общего врага – нацизма», — сказала политолог.

Статья, по мнению профессора каирского университета, была «также важна тем, что она подчеркнула роль СССР в освобождении мира он фашизма».

«В связи с этим послание президента Путина было очень важно, так как Россия — это продолжение СССР, важно показать, что СССР был основным участником войны, без которого одни США и Британия не смогли бы победить нацизм», — отметила Нурхан аш-Шейх.