Воздушные змеи, ставшие популярными среди египтян за время вынужденной самоизоляции, являются угрозой для национальной безопасности Египта, так как их можно оборудовать видеокамерами для съемки стратегических объектов, заявил в среду член комитета безопасности и обороны парламента Арабской Республики Халид Абу Талиб.

«Воздушные змеи раньше были игрой, использовавшейся при праздничных случаях, однако теперь, с колоссальным развитием технологий, они стали в первую очередь угрозой не только для жизни детей, но и для национальной безопасности ввиду использования современных миниатюрных средств видеосъемки», — цитирует портал Shorouk письмо депутата премьер-министру Мустафе Мадбули.

По мнению парламентария, опасность воздушных змеев состоит в том, что их «могут оборудовать камерами слежения для съемки стратегически важных объектов».

Абу Талиб также предостерег от опасностей, связанных с нахождением владельцев воздушных змеев на крышах зданий и соревнующихся в том, кто запустит его повыше.

Депутат отмечает, что власти должны дать населению «советы и инструкции» о том, как безопасно использовать воздушных змеев. Такая просьба связана с тем, что за последнее время участились случаи гибели, в том числе детей, из-за ударов током и падения с высоты во время запуска змеев.

Так, местные СМИ сообщали, что 12 июня 18-летний юноша скончался в провинции Кальюбия после удара током, когда пытался отвязать зацепившегося за электропровода воздушного змея. 30 мая в результате аналогичного инцидента погибли двое 11-летних мальчиков в провинции Бухейра на севере страны.

Воздушные змеи стали пользоваться особой популярностью с этой весны: каждый вечер в небе пестрят сотни змеев, запускаемых скучающими энтузиастами.