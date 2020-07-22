Египетские ВС в ночь на среду сообщили об отражении попытки боевиков совершить теракт на севере Синая, ликвидированы 18 террористов, заявил официальный представитель ВС страны Тамер ар-Рифаи.

«Наши военные успешно предотвратили попытку террористов осуществить нападение на пост сил безопасности в районе Бир эль-Абд на севере Синайского полуострова с использованием четырех автомобилей», — говорится в полученном Mpravda.com заявлении спикера ВС.

Военным удалось отразить атаку под прикрытием ВВС Египта и отбросить силы боевиков к ферме и нескольким пустым домам. «В результате операции ликвидированы 18 боевиков, на одном из них был «пояс смертника», уничтожены четыре автомобиля, три из них – заминированные», — заявил ар-Рифаи.

В ходе отражения атаки боевиков погибли двое военных ВС Египта, четверо ранены, отметил ар-Рифаи.

Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На Синае на протяжении последних нескольких лет проводится масштабная антитеррористическая операция, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.