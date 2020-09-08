Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir («Иджипт Эйр») возобновляет полеты в Москву с 15 сентября. Об этом во вторник ТАСС сообщили в компании.

«Рейсы будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Пассажиры должны иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные не позднее, чем за 72 часа до полета», — уточнили в EgyptAir.

«Аэрофлот» запускает рейсы в Каир с 9 сентября, уже открыта продажа билетов. При этом летящие на родину россияне могут сделать тесты по прибытии в РФ в трехдневный срок и разместить результаты на портале «Госуслуг».

Авиасообщение между Москвой и Каиром прекратилось в конце марта, когда Египет в связи с пандемией коронавируса объявил о закрытии границ. Рейсы для иностранных туристов возобновились с 1 июля.

Россия также в конце марта приостановила из-за пандемии международное авиасообщение. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в Турцию — Анталью, Даламан и Бодрум. 3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом (три рейса в неделю), ОАЭ и Мальдивами (по два рейса в неделю).