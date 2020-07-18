Египет выступает против политического и военного вмешательства Турции в дела арабских стран, об этом в субботу заявил официальный представитель МИД Египта.

Согласно заявлению спикера МИД, внешнеполитическое ведомство «удивлено заявлениям некоторых турецких чиновников о нелегитимности призыва властей на востоке Ливии к Египту о поддержке в противостоянии экстремизму и терроризму».

«Египет выступает против политического и военного вмешательства Турции в дела арабских стран, которое не только не имеет какой-либо правовой основы, но и нарушает резолюции Совета Безопасности, будь то в Ираке, Сирии или Ливии», — говорится в заявлении МИД.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в четверг встретился в Каире с шейхами и старейшинами ливийских племен. Встреча прошла в рамках конференции под названием «Египет и Ливия: один народ и одна судьба». В ходе конференции представители племен Ливии подтвердили призыв к Египту о поддержке ливийской армии и племен для освобождения страны,

В конце июня ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент отмечал, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, «красной чертой» для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

Египет на минувшей неделе провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием «Решимость 2020», в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.