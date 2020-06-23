Египетские власти приняли решение возобновить с субботы работу ранее закрытых из-за пандемии коронавируса объектов — ресторанов, кафе, кинотеатров при условии соблюдения мер предосторожности и ограничении числа посетителей, также откроются религиозные учреждения, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Мустафа Мадбули.

В ходе своего выступления премьер отметил, что северные провинции Каир, Гиза и Кальюбия вызывают наибольшее беспокойство из-за того, что порядка половины всех случаев коронавируса в стране зафиксированы именно там. При этом премьер заявил, что Египет успешно противодействовал коронавирусу, «благодаря осознанным шагам правительства».

«С 27 июня возобновляют работу кафе, рестораны, спортивные клубы. В кафе и ресторанах будет разрешено находиться максимум 25% от обычного числа посетителей: если кафе рассчитано на 100 клиентов, то одновременно там могут быть только 25 человек», — заявил Мадбули.

Он подчеркнул, что таковы правила на время первого этапа мер по постепенному возобновлению экономической деятельности, позже власти оценят ситуацию и могут разрешить увеличить число клиентов в заведении.

При этом в кафе и ресторанах остается в силе запрет на курение кальянов, так как, по словам премьера, это «один из факторов передачи заболевания».

Также с 27 июня возобновляется работа театров и кинотеатров, с тем же условием — не более 25% от максимальной вместимости учреждений.

Власти приняли решение открыть мечети и христианские храмы для верующих для совершения ежедневных ритуалов, однако массовые пятничные молитвы мусульман и воскресные службы христиан пока не возобновляются, отметил Мадбули.

Магазины теперь будут закрываться в 21.00 (22.00 мск), сообщил премьер, а кафе — в 22.00 (23.00 мск). Общественный транспорт теперь не будет работать с полуночи до 04.00 — ранее в связи с комендантским часом запрет на работу транспорта действовал с 20.00 до 04.00.

По словам египетского премьера, число сотрудников кафе, ресторанов и других подобных объектов превышает три с половиной миллиона человек.

Премьер подчеркнул, что несмотря на снятие многих ограничений, парки и пляжи, кроме тех, что расположены на территории отелей, останутся закрытыми, так как власти опасаются массовых собраний, способствующих передаче коронавируса.

По данным минздрава Египта на вечер понедельника, в стране зафиксированы 56,8 тысяч случаев коронавируса, из них выздоровели более 15 тысяч человек, погибли 2 278 человек. За сутки зафиксированы 1 576 новых случаев.