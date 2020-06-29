Египет призвал Совет Безопасности ООН обязать Эфиопию отказаться от заполнения плотины ГЭС «Возрождение» до решения спорных вопросов, заявил в понедельник глава МИД арабской республики Самех Шукри.

В понедельник Совет Безопасности ООН провел заседание в режиме видеоконференции, посвященное строящейся в Эфиопии ГЭС «Возрождение». Находящийся ниже по течению Египет опасается, что заполнение плотины ГЭС » приведет к засухе в стране. Инициатором виртуальной встречи Совбеза ООН стал Каир.

«Мы призываем Совет Безопасности призвать стороны добросовестно вести переговоры о достижении соглашения по плотине «Возрождение» и воздержаться от любых односторонних действий до момента заключения этого соглашения», — сказал в ходе своей речи Шукри.

По словам министра, «заполнение и введение в эксплуатацию плотины ГЭС создает серьезную угрозу международному миру и безопасности».

«Это (заполнение ГЭС) приведет к неустойчивой ситуации в двух расположенных ниже по течению странах (Судан и Египет), между нашими странами возникнет атмосфера враждебности, и будут посеяны семена вражды между нашими народами», — заявил Шукри.

Глава египетского внешнеполитического ведомства отметил, что «эффективное решение вопроса по плотине ГЭС заключается в достижении справедливого и сбалансированного соглашения».

Египет ранее официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся на Голубом Ниле эфиопской плотине «Возрождение», чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы. Каир отмечает, что пошел на такой шаг из-за «забуксовавших» переговоров в связи с «непозитивной» позицией Эфиопии и отсутствием у нее «политического желания».

Ранее министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачев подтвердил, что переговоры по плотине приостановлены и до достижения соглашения еще далеко. Глава МИД подчеркнул, что позиция Аддис-Абебы по плотине неизменна, а переговоры должны быть сфокусированы только на обсуждении плотины.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины «Ан-Нахда» («Возрождение») на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать «крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке», завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.