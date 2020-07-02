Египет принял первые международные туристические рейсы после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Arab News.

Амр Ханафи, губернатор провинции Красное море, сообщил, что 166 гостей 1 июля прибыли в аэропорт Хургады из Украины. Он подчеркнул, что с момента приземления и до прибытия в отели для них были обеспечены все меры безопасности.

Так, в зале прилета у пассажиров измерили температуру. Там же разместили наклейки, напоминающие о социальной дистанции два метра и другие информационные уведомления для обеспечения безопасности туристов и персонала.

По словам Ханафи, который прибыл в аэропорт Хургады, процесс дезинфекции багажа занимает 25 минут.

Ахмед Юсеф, глава Управления по развитию туризма, сказал, что сегодня, 2 июля, на курорт прилетит рейс из Швейцарии, в ближайшие дни также ожидаются самолеты из разных стран.

Кроме того, вчера в Каир прибыли 38 международных рейсов из Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки.