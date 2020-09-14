Отказ от алкоголя во время тюремного заключения может обернуться для Михаила Ефремова серьезными последствиями, заявила нарколог Инна Зражевская в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, в случае резкого отказа от алкоголя случается синдром отмены — он может быть осложненный или неосложненный.

В случае неосложненного синдрома отмены человек переживает ломку. Во время осложненного синдрома отмены может случиться эпилептический приступ, потеря сознания, судороги. У пожилых пациентов возможно обострение ишемической болезни, отметила Зражевская.

Кроме того, нарколог предположила, что Ефремов страдает не только алкогольной, но и наркотической зависимостью.

«К тому же человек злоупотреблял таблетированными препаратами и психоактивными веществами. Скорее всего, у Михаила Олеговича полинаркомания», — цитирует Зражевскую РИА «Новости».

Ранее, как писал «Рамблер», врач-нарколог Алексей Казанцев предположил, что после выхода из тюрьмы Ефремов может начать пить еще больше. По словам специалиста, Ефремов может пересмотреть свою жизнь и полностью отказаться от алкоголя в будущем. В противном случае, первая же капля после воздержания приведет к запою.