Администрация СИЗО, в котором содержится актер Михаил Ефремов, дала ему «исключительно положительную характеристику». Об этом со ссылкой на адвоката Петра Хархорина сообщает РИА Новости.

По данным издания, такое заявление защитник сделал на заседании суда, где рассматриваются апелляционные жалобы на приговор Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом.

«Администрация СИЗО выдала Ефремову исключительно положительную характеристику личности, я прошу уважаемый суд ее приобщить», — заявил Хархорин.

В характеристике было отмечено, что актер «по характеру спокойный, уравновешенный», идет охотно на контакт и «среди сокамерников пользуется положительным авторитетом».

Как сообщал «Рамблер», Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП. Адвокат актера подал апелляцию на приговор, в которой попросил суд смягчить своему подзащитному наказание до четырех лет условно.