Актер Михаил Ефремов, который спровоцировал смертельное ДТП и был помещен под домашний арест, выехал из дома на очередной допрос, его вывели сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом в среду, 17 июня, «Известиям» сообщили источники.

На вопросы журналистов актер не отвечал.

Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудники ФСИН доставили артисту повестку на допрос.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев отмечал, что его клиент хотел бы вместо домашнего ареста находиться в СИЗО. По его словам, актер «местa себе не находит» из-за смерти пострадавшего и почти не ест. Также Пашаев утверждал, что артист находится в тяжелом состоянии, но не обращается за медицинской помощью.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров, пишет «Федеральное агентство новостей». Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 11 июня Захарова проводили в последний путь.

Сам артист серьезных ранений не получил, а на похороны курьера прислал два траурных венка.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян и даже заявлял о намерении вылечить Захарова, утверждая, что у него «денег до… (нецензурно)». Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

После смерти Захарова уголовное дело переквалифицировали на более тяжкое — с ч. 2 ст. 264 УК РФ на ч. 4 той же статьи («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»), которая подразумевает до 12 лет лишения свободы.