Актер Михаил Ефремов на последнем слове в Мосгорсуде пообещал никогда больше не пить спиртное и сказал, что маловероятно когда-нибудь сядет за руль автомобиля, передает РИА «Новости».

«Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого», — начал артист.

Он признался, что его жизнь разделилась на две части после смертельной аварии, причем в новой он плохо спит и часто думает о погибшем в аварии Сергее Захарове. Ефремов в очередной раз выразил соболезнования родственникам Захарова и попросил прощения, а также обратился к суду с просьбой дать ему возможность вернуться к работе по специальности.