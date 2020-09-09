Адвокат Эльман Пашаев не будет представлять интересы актера Михаила Ефремова в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

Пашаев работал по делу о ДТП с участием артиста. Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

«Ефремов сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции», — написала Литвинович в Facebook.

Правозащитница также добавила, что договор актера с адвокатом закончился после вынесения приговора.

Ранее ОНК сообщила, Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию «глупостью». Кроме того, он заявил, что уже подал апелляцию.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.