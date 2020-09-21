Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов постригся почти наголо. Об этом RT сообщил один из членов ОНК, посетивший следственный изолятор, где содержится артист.

Как писал «Рамблер», Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП. Адвокат актера подал апелляцию на приговор, в которой попросил суд смягчить своему подзащитному наказание до четырех лет условно.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Ефремов подстригся в СИЗО.

«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — рассказал правозащитник.

Он также отметил, что члены комиссии смогли оценить условия содержания актера.

«Небольшая камера с телевизором, холодильником, электрочайником. Ни у Ефремова, ни у двух его соседей претензий к условиям содержания нет», — заявил он.

Правозащитник также подчеркнул, что соседи Ефремова некурящие, но «с пониманием относятся к тому, что тот курит».