Михаил Ефремов выплатил денежные компенсации троим родственникам погибшего в ДТП водителя, смерть которого наступила по его вине, сообщает Telegram-канал «360tv.ru». Каждому из них артист заплатил по миллиону рублей.

Накануне, как сообщал «Рамблер», в Мосгорсуде прошло рассмотрение апелляции на приговор Ефремову, согласно которому ближайшие 8 лет актер должен провести в колонии общего режима за то, что спровоцировал смертельное ДТП. В ходе заседания адвокат актера Петр Хархорин упомянул, что его коллега Александр Добровинский, представляющий интересы вдовы, брата и младшего сына погибшего курьера Сергея Захарова, назвал единственным смягчающим вину Ефремова обстоятельством компенсацию ущерба его клиентам в размере миллиона рублей каждому.

Хархорин отметил, что деньги наличными принесли в зал судебного заседания, и выразил готовность рассчитаться с потерпевшими. Речь шла о 2,4 миллиона рублей, поскольку ранее родственники Захарова получили по 200 тысяч рублей. Представитель потерпевших Ирина Хайруллина заявила, что ее клиенты готовы принять деньги, но процесс предложила отложить, поскольку они на заседание в Мосорсуд не приехали.

День спустя 21 октября журналисты выяснили, что средства попали в руки родственников погибшего водителя.

«Ефремов выплатил компенсации троим потерпевшим по делу о ДТП», — говорится в сообщении.

Трагедия, как сообщал «Рамблер», случилась в июне на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался.

Впоследствии выяснилось, что актер управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.