Актер Михаил Ефремов после ДТП похудел на 6 кг, сообщил в среду, 17 июня, его адвокат Эльман Пашаев после очередного допроса в полиции.

«Как вы думаете, если человек за неделю похудел на шесть килограммов? Очень плохо», — приводит «РИА Новости» ответ защитника на вопрос о самочувствии артиста.

8 июня Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП в центре Москвы. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. Позже, помимо алкоголя, в организме актера были обнаружены следы каннабиодов, кокаина и кокаэтилена.

Ефремов 12 июня опубликовал ролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью, заявил 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»), которая подразумевает до 12 лет лишения свободы. Ефремов до 9 августа будет находиться под домашним арестом.

Пашаев ранее отмечал, что его подзащитный хотел бы вместо домашнего ареста находиться в СИЗО. Юрист заявил, что из-за смерти пострадавшего в ДТП актер не находит себе места и почти ничего не ест.