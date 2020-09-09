Актер Михаил Ефремов получил первую передачу в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила РИА Новости.

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. Вчера Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.

Ефремов был взят под стражу в зале суда и помещен в СИЗО №5. Сегодня Литвинович рассказала, что он чувствует себя хорошо, ни на что не жалуется, установил нормальные отношения с сокамерниками, пообещал прочитать для отряда хозяйственного обслуживания и сотрудников изолятора пьесу «Пар» актера Ивана Охлобыстина, сдал все необходимые анализы.