View this post on Instagram

В какой отвратнейший фарс превратилось дело Ефремова. Ведь мог раскаяться, признать вину, попросить прощения (как и сделал поначалу). ⠀ И отправиться в колонию-поселение, как обычно бывает по этой статье. ⠀ А теперь — в колонию отправится все равно, но уже опозоренным.