Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян назвала суд по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова «отвратнейшим фарсом» и осудила актера за отказ признать вину. Свое мнение она высказала в Instagram.

View this post on Instagram В какой отвратнейший фарс превратилось дело Ефремова. Ведь мог раскаяться, признать вину, попросить прощения (как и сделал поначалу). ⠀ И отправиться в колонию-поселение, как обычно бывает по этой статье. ⠀ А теперь — в колонию отправится все равно, но уже опозоренным. A post shared by Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_) on Aug 5, 2020 at 8:59am PDT

Как писал «Рамблер», авария произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров погиб. Через несколько дней на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи погибшего и пообещал им помощь, назвав это «попыткой искупить». Однако в суде Ефремов заявил, что не может признать себя виновным, так как «ничего не помнит».

«В какой отвратнейший фарс превратилось дело Ефремова. Ведь мог раскаяться, признать вину, попросить прощения (как и сделал поначалу)», — отметила Маргарита Симоньян.

Она высказала мнение, что актер в любом случае отправится в колонию-поселение, но теперь уже «опозоренным».