Актер Михаил Ефремов, которого называют виновным в совершении пьяного ДТП со смертельным исходом якобы отказался признавать вину. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев телеканалу "Москва 24".

По его словам, он не может рассказать подробнее. При этом адвокат Ефремова утверждает, что "данное преступление он не совершал".

По словам защитника, актер, когда говорил, что хочет возместить ущерб, имел в виду, что "готов платить", так как в ДТП участвовала его машина.

Таким образом, Пашаев, вероятно, намекает на то, что за рулем внедорожника мог находиться не Ефремов.

Вечером 8 июня автомобиль Ефремова пересек двойную сплошную на Смоленской площади, оказавшись на полосе встречного движения. Там он столкнулся с фургоном. Его водитель был экстренно доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. После этого мужчина скончался.

Позднее появились сообщения, что Ефремов якобы признал вину в случившемся. Однако сторона защиты в итоге опровергла их.