Защита актера Михаила Ефремова опротестует приговор, вынесенный ему за совершение смертельного ДТП. Об этом его адвокат Эльман Пашаев заявил РИА Новости.

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину.

Сегодня Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также судья лишила его права управления транспортными средствами на три года и взыскала с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.