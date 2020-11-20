Актер Михаил Ефремов перевел семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова 111 тыс. руб., заявленные как расходы на его похороны, сообщил «СтарХиту» адвокат артиста Петр Хархорин.

«Все деньги мы перевели, они должны были поступить на счет. Поэтому со стороны потерпевших скорее всего будет отказ от иска (в суде в понедельник или раньше), так как больше никаких претензий к нам у них быть не должно», — отметил он.

Заседание по вопросу оплаты расходов на похороны назначено на понедельник, 23 ноября. Представители артиста закрыли этот вопрос заранее.

Хархорин добавил, что Ефремов намерен выплатить компенсации гражданской жене Захарова Ирине Стерховой и его матери, которые не являются потерпевшими в рамках дела. Пока у представителей артиста нет такой возможности, поскольку они еще не оформили доверенность на пользование средствами Ефремова.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии после аварии на Смоленской площади в Москве, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. В момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Спустя полтора месяца Мосгорсуд сократил срок лишения свободы до семи лет и шести месяцев.

В начале ноября Ефремова этапировали в ИК-4 в Белгородской области. Пока он находится в белгородском СИЗО на карантине.