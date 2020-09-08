Актер Михаил Ефремов не виновен в совершении смертельного ДТП. Об этом, как сообщает телеграм-канал Mash, заявила участница группы поддержки, собравшей перед его домом.

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», курьер Сергей Захаров, скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину.

Государственное обвинение попросило приговорить актера к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сегодня Пресненский районный суд Москвы вынесет ему приговор. Перед тем как сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) доставили Ефремова в здание суда, перед его домом собралась группа поддержки.