Актер Михаил Ефремов отправил письмо с раскаянием вдове Сергея Захарова, погибшего в устроенной им аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Маргариты Захаровой Александра Добровинского.

По словам адвоката, это письмо актер написал в СИЗО.

«В нем он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. Это письмо нам показалось искренним и человечным», — сказал Добровинский.

Он отметил, что в письме те слова, которые Ефремову следовало бы сказать с самого начала.

В письме Ефремов признается, что пытался подобрать «верные слова» сотни раз, но не мог. Он отметил, что авария «разделила его жизнь на до и после».

«Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом», — написал он.

Ефремов попросил Захарову дать ему возможность «стать нормальным отцом своим детям» и принес извинения за выбор адвоката Эльмана Пашаева.

Как писал «Рамблер», Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, позже суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим). Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы.

Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сначала Ефремов говорил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили», но в последнем слове признал вину.