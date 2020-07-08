Экс-ведущая Острова Любви Юлия Ефременкова уже давно строила отношения со своим возлюбленным Мондезиром Свет-Амуром. Зимой парень сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Женитьба бывших участников реалити-шоу должна была состояться этим летом, но, видимо, эти планам ребят не суждено сбыться.



Так, сначала Юля посетовала, что в ее паре стало возникать множество конфликтов и отношения с возлюбленным ухудшаются. Позже ребята объявили об окончании своих отношений – Ефременкова уехала от своего бойфренда к матери и пообещала больше к нему не возвращаться.



При этом, как признается сама Юля, пережить расставание с Мондезиром ей пока не удается. Так, девушка страдает от депрессии, постоянно плачет и страдает из-за того, что не может выбросить из головы экс-возлюбленного. Ефременкова считает, что всему виной – ее сильные чувства к Свет-Амуру.