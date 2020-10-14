Москва отчиталась о ежегодном росте оборота розничной торговли, а в 2019 году оборот розницы в столице составил 5,1 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по экономической политике Владимира Ефимова.

Ефимов уточнил, что рост в семь процентов фиксируется в Москве с 2010-го. Оборот в 5,1 триллиона — это в 1,8 раза больше, чем в 2010 году.

В Росстате подсчитали, что оборот пищевой розницы в столице в 2019-м вырос до двух триллионов 749,9 миллиарда рублей (по сравнению с одним триллионом 453,7 миллиарда в 2010-м). Средний ежегодный прирост в этом секторе составляет 7,5 процента.

Оборот непродовольственной разницы с 2010 года вырос в 1,6 раза — с одного триллиона 428,7 миллиарда до двух триллионов 352,1 миллиарда рублей.

Ефимов подчеркнул, что, несмотря на пандемию, московская розница в 2020 году превышает показатели 2019-го. После спада в апреле-мае рост оборота в июне составил пять процентов, в июле — 7,1 процента, в августе — 2,9 процента (все показатели сравниваются с результатами аналогичных периодов прошлого года).

Глава московского департамента экономической политики Кирилл Пуртов объяснил такие показатели ростом благосостояния москвичей, мерами поддержки торговли, постоянно растущим спросом и конкуренцией торговых сетей.

«Москва активно развивает новые форматы торговли, в том числе онлайн-торговлю, давая потребителю все новые варианты выбора, а все увеличивающееся число поставщиков и широкий товарный ассортимент поддерживает ценовую конкуренцию между магазинами», — подчеркнул Пуртов.

Как сообщал «Рамблер», всего за одну неделю в конце мая оборот розничной торговли в Москве показал рост более чем в десять процентов и составил шесть миллиардов рублей. Ефимов рассказывал, что после отмены мер, вызванных коронавирусом, темпы восстановления экономики в столице удвоились.