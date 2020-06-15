Запаса оптимизма от сделки ОПЕК+ о сохранении ограничений добычи «черного золота» игрокам сырьевого рынка хватило всего на месяц — стоимость барреля снова рухнула. Инвесторы испугались повторной волны пандемии коронавируса, которая захлестнула США и Китай. Кроме того, Саудовская Аравия, недавно настаивавшая на сокращении производства, теперь собирается открыть краны на полную мощность. По мнению экспертов, процесс стабилизации нефтяных котировок затянется надолго и госбюджет РФ столкнется с серьезными убытками. В результате курс национальной валюты может заметно ослабнуть и по итогам года котировки доллара взлетят до 90 рублей.

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Буквально за один день, 15 июня, стоимость «бочки» Brent упала более чем на $5. Теперь за баррель дают $38. Обвал нефтяных котировок вызван в первую очередь резким ростом заболеваний коронавирусом в США, где его подхватывают более 25 тыс. граждан ежедневно, и новой вспышкой пандемии в Китае. Поднебесной пришлось объявить «тотальный карантин» в 11 административных районах. «Опасения возникновения второй волны пандемии приводят к падению спроса на энергоносители и снижению котировок», — отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Второй фактор обвала «черного золота» — неожиданный демарш Саудовской Аравии. Как заявил министр энергетики страны принц Абдул Азиз бен Салман, с 1 июля королевство намерено увеличить добычу нефти на миллион баррелей в сутки, хотя еще в конце апреля Эр-Рияд был главным сторонником продления промышленных ограничений. Несколько дней назад цены на баррель пробивали отметку в $42, и все были уверены в дальнейшем укреплении позиций «черного золота». Теперь же котировки американской нефти WTI упали до $34, то есть примерно до того уровня, на котором находились накануне заключения сделки ОПЕК+.

Эксперты утверждают, что дальнейшие колебания цены нефти напрямую зависят от ситуации с развитием пандемии коронавируса. Вторая волна еще больше снизит мировой спрос на энергоресурсы и станет причиной обвала цен. Американские подземные хранилища переполнены нефтью и на днях поставили новый исторический рекорд по уровню запасов «черного золота».

По мнению ОПЕК, потребуется около года для их снижения до нормального уровня. В Индии, которая является одним из основных мировых потребителей углеводородов, по итогам мая потребление нефтепродуктов снизилось на четверть. «Стремительное развитие пандемии усиливает опасения относительно будущего восстановления спроса на нефть», — отмечает персональный брокер «БКС Брокер» Виктор Щеглов. «Несмотря на снятие карантина в разных странах, глобальная экономика только вошла в рецессию, и ни о каком докризисном восстановлении спроса речь не идет. В лучшем случае он восстановится на 80–85%. Это означает, что на рынке сохранится значительный профицит сырья», — соглашается Деев.

«Говорить о разгрузке нефтехранилищ пока рано. Затоваривание негативно сказывается на динамике цен и мешает росту котировок. Вполне вероятно, что равновесие между добычей и потреблением установится только к середине 2021 года при условии, что новой вспышки коронавируса не будет», — прогнозирует руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

По словам Деева, неопределенность на сырьевом рынке вынудит рубль балансировать фактически на краю пропасти и реагировать на любые движения нефтяных цен. Серьезное ослабление котировок, как весною этого года, приведет к падению курса национальной валюты до 80 рублей за доллар и до 90 рублей за евро.

Прогнозы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования еще более негативны. Он оценивает вероятность укрепления курса доллара в случае возникновения в нашей стране повторной волны пандемии коронавируса до 90 рублей.