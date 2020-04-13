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Ее образом восхищалась сама Плисецкая: сегодня день рождения у Татьяны Навки

06:24 13/04/2020

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Ее образом восхищалась сама Майя Плисецкая. На ее ледовые шоу невозможно достать билеты. Сегодня день рождения у олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Чем еще знаменита прославленная спортсменка, узнал корреспондент «МИР 24» Павел Полищук.

Ее многочисленные ледовые шоу – одни из самых кассовых в мире. Билеты на представления разлетаются буквально за несколько часов. И это неудивительно, ведь в спектаклях Татьяны Навки принимают участие лучшие фигуристы планеты и самые популярные звезды российской эстрады.

«Это большая творческая удача. Спасибо за доверие творческому коллективу Тани Навки, за то, что доверили такую ответственную миссию», – сказал Филипп Киркоров.

Татьяна родом из Днепропетровска. Выступала за сборную Беларуси, но золото чемпионата мира и Олимпиаду выиграла в составе российской команды. В Турин в 2006-м году Навка и Роман Костомаров приехали фаворитами. За свой оригинальный танец под музыку оперы Жоржа Бизе «Кармен» они удостоились оваций трибун и высших оценок судей. Даже легендарная балерина Майя Плисецкая назвала Навку лучшей исполнительницей этой роли.

«Майя Михайловна сказала, что больше всех на Олимпиаде ей понравились мы, что она видела очень много Кармен, но наша была ей ближе всего. Начиная с костюма и заканчивая образом. И постановка ей очень понравилась. Это, конечно, оценка с большой буквы, и мне это было безумно приятно», – признавалась олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Сейчас Татьяна Навка не только придумывает, режиссирует и принимает участие в своих ярких ледовых представлениях. Олимпийская чемпионка находит время, чтобы передать свой опыт начинающим фигуристам. В их числе и дочь Татьяны – Надежда. Она и есть ее главная надежда. Гены должны взять свое.

«Она еще маленькая. Она много тренируется, старается, волнуется. Спрашивает вдруг у меня не получится», – поделилась Татьяна Навка.

Юная фигуристка уже принимает участие в шоу своей мамы. Ну а главные старты у нее, конечно, еще впереди.





Павел Полищук