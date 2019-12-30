СПОРТ

Ее ледовое величество: тренер Елена Чайковская отмечает 80-летие

12:59 30/12/2019

Прославленному тренеру по фигурному катанию Елене Чайковской сегодня исполняется 80 лет. На заре карьеры она долго выбирала между амплуа актрисы и фигуристки. Предпочтение отдала последнему. Однако в работе совместила оба направления и стала одним из самых востребованных специалистов.

Среди ее учеников много именитых чемпионов: Людмила Пахомова и Александр Горшков, Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. Ее узнаваемый стиль назвали балетным. Помогла его найти именно Чайковская.

Сейчас Чайковская отошла от активной тренерской деятельности и возглавляет тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России. Кроме того, у Елены собственная школа – «Конек Чайковской».



