Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) в России не будет отменено даже на фоне распространения коронавируса. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня», — приводит его слова «РИА Новости».

Он также отметил, что в настоящий момент рассматривается возможность продления учебного года до 8 июня для одиннадцатиклассников, в этот же день планируется сразу три ЕГЭ — по географии, литературе и информатике.

27 марта Министерство просвещения по причине распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Сроки начала основного госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также перенесены на 9 июня.

Проект расписания ЕГЭ на 2020 год был опубликован 6 апреля. Из документа следует, что 8 июня пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. На 11 июня назначена сдача ЕГЭ по русскому языку, 15 июня пройдут экзамены по математике (базового и профильного уровня), а 18 июня ― история и физика. 25 июня пройдет экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Раздел «Говорение» по иностранным языкам выпускники смогут сдать 26 и 29 июня. 1–11 июля выделены в качестве резервных дней.