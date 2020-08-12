Единый номер службы спасения 112 будет доступен по всей России в следующем году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы продолжаем работу по развитию системы экстренных оперативных служб, с которыми можно связаться по единому номеру 112. Планируем, что в следующем году система 112 будет доступна по всей стране. Чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и других экстренных ситуаций», — сказал Мишустин на заседании правительства.

На сегодняшний день это возможно в 56 регионах РФ, уточнил он.

«Этот номер был востребован и в период острой фазы распространения коронавирусной инфекции. За помощью и поддержкой в прошлом году по этому номеру обратилось около 60 миллионов человек, а за первую половину этого года уже более 37 миллионов вызовов», — добавил премьер.

Мишустин отметил, что для того, чтобы быстрее настроить работу системы, подготовлен соответствующий законопроект, который вводит комплексное правовое регулирование в этой сфере, четко разграничивает полномочия по эксплуатации и развитию системы между всеми уровнями власти.